Calciomercato Fiorentina: tante richieste per Brekalo, c’è anche il Palermo

Dopo l’avventura in prestito all’Hajduk Spalato, Josip Brekalo è tornato alla Fiorentina ma dovrebbe comunque cambiare nuovamente aria, probabilmente a titolo definitivo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sono già tante le richieste arrivate per il cartellino dell’esterno croato. Tra queste c’è anche quella del Palermo, disposti ad offrirgli un progetto sportivo ed economico molto importante. Bisognerà capire se i rosanero riusciranno a conquistare il gradimento del classe ’98, a cui sono interessati club di Serie A.

