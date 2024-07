Calciomercato Catanzaro: sorpasso allo Spezia per Pittarelo

Il Catanzaro si prepara a beffare lo Spezia per quanto riguarda la trattativa per Filippo Pittarello. Dopo l’arrivo di Edoardo Soleri e il ritorno di Francesco Pio Esposito in bianconero, i calabresi – riporta La Gazzetta del Sud – hanno accelerato e hanno contattato il Cittadella per trovare l’intesa per il cartellino dell’ attaccante. Il club giallorosso è in trattativa da giorni coi veneti avrebbero ricevuto feedback positivi per il trasferimento.

Continue Reading