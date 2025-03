TMW: “Trapani, fatta per il ritorno di Aronica in panchina”

Come riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, la svolta è vicina sulla panchina del Trapani. Ore calde per il club siciliano dopo “l’invito” da parte del patron Valerio Antonini, mediante un post sul proprio profilo “X”, in cui proponeva al tecnico Torrente di dimettersi dopo l’ultima sconfitta subita in campionato.

La società ha dunque deciso di andare dritta per la sua strada richiamando in panchina quel Salvatore Aronica esonerato a metà dicembre. L’ex calciatore rosanero si prepara a tornare alla guida del club granata, con l’ufficialità che rimane attesa nelle prossime ore.