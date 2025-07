TMW: “Spezia, Artistico a un passo. Ed Elia passa al Palermo: si apre il casting per il sostituto”

La telenovela che ha visto protagonista Salvatore Elia è ormai ai titoli di coda: il duttile centrocampista si prepara a lasciare lo Spezia per accasarsi al Palermo di Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su “TuttoMercatoWeb.com”, è stato raggiunto l’accordo definitivo tra tutte le parti coinvolte, e il giocatore vestirà la maglia rosanero nella prossima stagione.

Il Palermo ha bruciato la concorrenza del Venezia, inizialmente interessato al giocatore, ma l’inserimento deciso del club siciliano ha fatto propendere Elia per il progetto rosanero.

Ora lo Spezia è a caccia del sostituto. Il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Antonio Candela, rientrato al Venezia dopo l’esperienza in prestito in Spagna, al Real Valladolid. La trattativa per lui è ancora in fase preliminare, ma il profilo è molto apprezzato.

Intanto, si avvia alla chiusura anche l’operazione che porterà Gabriele Artistico a vestire la maglia degli aquilotti. L’attaccante, reduce dall’esperienza al Cosenza in prestito dalla Lazio, sarà con ogni probabilità il primo rinforzo per l’attacco di mister Luca D’Angelo. Un innesto importante per una squadra che, dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa stagione, punta ancora in alto, con l’ambizione di ripetersi.