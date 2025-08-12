TMW: “Sondaggio del Palermo per Maggiore”

È ancora incerto il futuro di Giulio Maggiore. Il centrocampista, dopo i sei mesi in prestito al Bari con cui ha collezionato 13 presenze e messo a segno 3 gol, è adesso tornato a Salerno, ma non sembra doverci restare a lungo.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Palermo, per portare il centrocampista in rosanero. Classe 98′, Maggiore a Palermo potrebbe ritrovare Inzaghi: infatti il mister rosanero lo aveva già allenato nella stagione 2023/24, proprio nel club campano.