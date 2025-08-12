FURIA GASPERINI: batosta e addio alla Roma | Se ne va con effetto immediato

Gasperini è furibondo: l’allenatore della Roma è pronto a dire addio alla squadra giallorossa. Se ne va immediatamente.

Sembrava l’inizio di una nuova era con un tecnico appena arrivato. E invece tutto potrebbe finire prima ancora del previsto. Gian Piero Gasperini infatti, potrebbe anticipatamente salutare la squadra della Capitale visto quanto successo nelle ultime settimane. Si percepisce l’insoddisfazione.

E per un allenatore ambizioso come l’ex Atalanta non avere riscontri positivi è deleterio a lungo termine. Partendo dal mercato, i giocatori acquistati sin qui dal direttore sportivo Massara sono stati pochi ma di un certo spessore. E Gasp vorrebbe altri calciatori per rinforzare maggiormente la rosa.

Al momento a generare clamore mediatico e all’interno dello spogliatoio è stato l’arrivo di Wesley. Il giocatore ex Flamengo, dopo il Mondiale per Club giocato a ritmi altissimi, ha deciso di sposare il progetto della squadra capitolina. Wesley è sbarcato a Roma dopo essere stato pagato ben 25 milioni di euro.

Un investimento importante quello della Roma per rafforzare la fase difensiva soprattutto, ma non è finita qui. Massara, infatti, è riuscito a strappare un altro giocatore estremamente interessante al Lens, squadra che milita nella Ligue 1, il campionato francese. A centrocampo sarà con ogni probabilità il metronomo specialmente dopo l’addio di Paredes tornato al Boca.

Il mercato giallorosso

Ci riferiamo a Neil El Aynaoui. Il centrocampista 24enne è stato prelevato dalla compagine transalpina per una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni e mezzo. Massara insomma non ha badato a spese ed ha cercato di puntellare la rosa, almeno sin qui dato che il mercato è lungo, con giovani che alo stesso tempo pronti per determinati palcoscenici.

Non è finita qui. Sempre Massara, all’interno del proprio taccuino, ha potuto sbarrare un altro nome: quello di Evan Ferguson. Per tre milioni, l’attaccante preso in prestito dal Brighton, vestirà la maglia giallorossa nel corso della stagione 2025/2026. Un altro rinforzo importante che sembra non bastare.

L’insoddisfazione

Ma l’ambiente sembra scosso specialmente dopo l’ultima partita amichevole disputata dalla Roma di Gasperini. Molti tifosi sono apparsi avviliti forse perché scottati dalle passate stagioni. La sconfitta per 4-0 contro l’Aston Villa in amichevole non è stata del tutto digerita dai supporters che vorrebbero che si esaudisse un ulteriore desiderio.

Molti sostenitori giallorossi non gradirebbero la presenza all’interno della squadra di giocatori come Dovbyk, attaccante arrivato lo scorso anno, e Pellegrini, quello che dovrebbe essere il capitano della Roma. Sono situazioni di mercato e non, che vanno sistemate certamente prima dell’inizio della stagione.