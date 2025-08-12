Spezia, ad un passo il ritorno di Candela

Dopo l’esperienza della passata stagione a Valladolid, con cui ha collezionato appena 12 presenze, Antonio Candela è ad un passo dal vestire nuovamente la maglia dello Spezia. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le visite mediche e la firma del contratto per il difensore con il club ligure sono fissate per Giovedì

Classe 2000, Candela si unirà alla formazione a disposizione di mister D’Angelo per i prossimi 3 anni. Nella sua carriera il terzino destro, prima dell’esperienza della passata stagione in Spagna, ha vestito le maglie di Venezia, Olbia, Trapani, Cesena e Pergolettese. Adesso è pronto per il ritorno a casa, nella sua città di origine.