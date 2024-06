TMW: “Salernitana incontro con Petrachi: quarantotto ore decisive, la situazione”

Come riportato da TMW, nuovi contatti tra Gianluca Petrachi e la Salernitana. Il dirigente ex Torino e Roma è il nome scelto per ripartire dalla Serie B e puntare ad un nuovo ritorno in Serie A.

Contatti frequenti e situazione in evoluzione. Dal canto suo Petrachi vuole le giuste garanzie per rientrare. La Serie B è una possibilità presa in considerazione soltanto dinanzi alle giuste condizioni progettuali. Trattativa bloccata dalla situazione delicata dal punto di vista societario del club.