CFG, al-Mubarak (pres. Man City): «Fair Play Finanziario? Accuse frustranti»

Khaldoon al-Mubarak si è espresso ai media ufficiali del Manchester City nel suo discorso annuale di fine stagione. Il Presidente si è poi soffermato sulle accuse sul Fair Play Finanziario che da diverso tempo arieggiano sul club di proprietà del CFG.

« FPF? Naturalmente, è frustrante. I riferimenti sono sempre frustranti. Mi dispiace per i nostri tifosi e per tutti coloro che sono associati al club, che devono affrontare continuamente questi richiami. La vicenda sta richiedendo più tempo di quanto sperassimo, ma c’è un processo che dobbiamo seguire. Ho sempre ripetuto, dobbiamo essere giudicati dai fatti e non dalle affermazioni».