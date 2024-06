Repubblica: “Maresca, dal gol salvezza in rosanero alla panchina del Chelsea in Premier”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ex rosanero Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea.

A Palermo molti ricordano ancora quel tuffo di testa di Enzo Maresca, con il pallone che si impenna e scende dolcemente verso la porta del Verona, nell’ultimo grande Palermo di Maurizio Zamparini che si salvava all’ultima giornata. Chissà se Maresca, nei due anni e mezzo in rosanero, non studiava già da allenatore, preparandosi per il futuro. Otto anni dopo, l’ex giocatore di Juventus e Siviglia, che a Palermo ha vissuto le ultime soddisfazioni da calciatore, è diventato l’allenatore del Chelsea. Il club londinese lo ha “liberato” dal Leicester per una cifra tra 8 e 10 milioni di sterline, affidandogli un ciclo di cinque anni.

Maresca ha giocato per il Palermo dal gennaio 2014 alla stagione 2016. Arrivato nel mercato di gennaio dell’anno della Serie B dei record, su espressa richiesta di Giuseppe Iachini, l’ex centrocampista campano, a 34 anni, si è subito ritagliato un ruolo importante nello spogliatoio. Era il Palermo di Vazquez e Dybala, e sebbene Maresca non fosse un titolare fisso, ha sempre dato un grande contributo, giocando come regista di centrocampo.

Il ricordo più indelebile dei tifosi del Palermo resta però legato all’ultima stagione di Maresca in rosanero, il 2015/2016. È stata un’annata difficile: Dybala e Belotti erano stati ceduti, il clima era pesante, e lo stesso Maresca, insieme a un altro veterano come Luca Rigoni, era stato messo fuori squadra da Zamparini dopo una sconfitta casalinga in Coppa Italia contro l’Alessandria. In una intervista vulcanica rilasciata alla “Zanzara”, Zamparini aveva criticato duramente Maresca, accusandolo di essersi schierato con Vazquez e Iachini dopo l’esonero del tecnico. Tuttavia, a gennaio, Maresca è stato reintegrato in squadra da Zamparini e, da serio professionista, ha risposto con un gol pesantissimo all’ultima giornata per salvare il Palermo, davanti a 33mila persone sugli spalti del “Barbera”. Dopo una lunga rimessa laterale, Maresca ha segnato un gol di testa in tuffo, il suo unico gol con la maglia del Palermo, che ha portato il risultato sul 2-1 contro il Verona, in una gara poi terminata 3-2 grazie alla terza rete di Gilardino.

Le strade del Palermo e di Maresca si sono incrociate di nuovo a Manchester, quando l’ex rosanero, da allenatore in seconda di Pep Guardiola e con l’esperienza dell’Under 23 del Manchester City, è venuto a salutare il Palermo di Eugenio Corini, durante il ritiro all’Etihad Campus di due anni fa. In Inghilterra, Maresca si è fatto strada, prima sulla panchina del Leicester, riportandolo in Premier League, e ora nel nuovo corso al Chelsea.