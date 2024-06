Tuttosport: “De Sanctis al Palermo, Bari-Gemmi. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il nuovo direttore sportivo del Palermo è Morgan De Sanctis, che sostituisce Leandro Rinaudo al quale non è stato rinnovato il contratto. De Sanctis lavorerà in tandem con il nuovo allenatore, Alessio Dionisi, destinato a prendere il posto di Michele Mignani. Mignani, che ha concluso la stagione dei rosanero dopo aver sostituito Eugenio Corini ad aprile, ha ancora un anno di contratto. Tuttavia, dopo l’eliminazione della Sampdoria nei playoff e la successiva sconfitta in semifinale contro il Venezia, era evidente che il tecnico genovese sarebbe stato sostituito.

Nel frattempo, nel mercato dei direttori sportivi, c’è fermento anche a Bari. I De Laurentiis, dopo aver chiuso il rapporto con Ciro Polito, stanno valutando diverse opzioni, tra cui Matteo Lovisa, Simone Giacchetta e Giuseppe Magalini. Ora, anche la situazione di Roberto Gemmi è sotto osservazione, poiché non ha ancora incontrato il patron Guarascio del Cosenza per il rinnovo del contratto. Se Gemmi dovesse arrivare a Bari, potrebbe portare con sé il tecnico William Viali, che ha ancora un anno di contratto con il Cosenza. Tuttavia, anche l’Empoli è interessato a Gemmi, dovendo sostituire Accardi, passato alla Sampdoria.

Inoltre, nello staff dirigenziale del Bari, c’è l’ipotesi dell’ingresso del difensore Valerio Di Cesare, 41 anni, che potrebbe iniziare una nuova carriera da dirigente già in questa stagione, se decidesse di ritirarsi dal calcio giocato.

Al Sudtirol, il difensore Federico Davi, 22 anni, ha rinnovato il contratto fino al 2027. Nel Mantova, il terzino Nicolò Radaelli (classe 2003) ha rinnovato fino al 2027. Il Cittadella, invece, ha firmato il terzino sinistro Edoardo Masciangelo, 27 anni, che era finito in Serie C con il Benevento ma vanta 94 presenze e 7 assist in Serie B.