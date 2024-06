Gds: “Rinaudo si separa dal Palermo. Nuova avventura in B? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ormai ex ds del Palermo Leandro Rinaudo.

Da una parte si attende solo l’ufficialità dell’arrivo di Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo del Palermo, mentre dall’altra l’ufficialità è già arrivata: il prossimo 30 giugno le strade del Palermo e di Leandro Rinaudo si separeranno.

Il dirigente palermitano saluta dopo cinque stagioni con diversi ruoli all’interno dell’organigramma del club di viale del Fante, durante le quali ha ottenuto molti buoni risultati. Già da diverse settimane era chiaro che il rinnovo dell’accordo con il club rosanero sarebbe stato difficile, e alla fine non è stata trovata una soluzione per mantenere Rinaudo in società con un ruolo diverso. L’annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di ieri tramite una nota del club, in cui il Palermo ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto e gli ha augurato «il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

L’incontro decisivo si è tenuto nella serata di martedì, durante il quale i vertici del club rosanero hanno spiegato a Rinaudo il loro progetto e lo hanno ringraziato anticipatamente per l’impegno e la dedizione dimostrati nel ruolo di direttore sportivo, che ricopriva dall’estate del 2022, quasi in concomitanza con l’arrivo del City Football Group a Palermo. Due stagioni importanti che hanno costituito le fondamenta sulle quali il club ora cercherà di costruire il proprio futuro.

Per Rinaudo si apre ora un nuovo percorso, con alcune formazioni di Serie B che hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Il dirigente palermitano saluta il Palermo, ma la sua esperienza resterà unica sia per il grande contributo dato alla causa rosanero, sia per il legame profondo con la sua città, un legame che durerà per sempre.