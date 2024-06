Gds: “Palermo-Dionisi, si aspetta la fumata bianca. Mancuso adesso può restare”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Dionisi per il quale si aspetta la fumata bianca. Inoltre, con l’arrivo in panchina dell’ex Sassuolo, Leo Mancuso potrebbe restare.

Entro il fine settimana il nuovo corso rosanero dovrebbe prendere forma. Se Morgan De Sanctis sembra essere il prescelto per il ruolo di direttore sportivo, la panchina dovrebbe invece essere affidata ad Alessio Dionisi, che ha definitivamente superato Paolo Zanetti nelle preferenze del City Group. I colloqui tra le parti sono ancora in corso e la trattativa è in uno stato avanzato.

Dionisi, il cui contratto con il Sassuolo scadrà il 30 giugno (in anticipo di un anno rispetto all’accordo di base per una clausola attivabile solo in caso di retrocessione dei neroverdi), sembra orientato ad accettare la sfida del Palermo. Cercherà di replicare quanto fatto ad Empoli, dove centrò la promozione in Serie A al primo tentativo. Il suo centravanti nell’avventura toscana era Leonardo Mancuso, attualmente in uscita dal Palermo dopo un prestito dal Monza.

L’eventuale arrivo di Dionisi potrebbe rimescolare le carte e offrire a Mancuso una nuova opportunità. A Empoli, nella stagione 2020/21, Mancuso realizzò 20 gol in 37 partite (più tre in Coppa Italia), giocando un ruolo chiave nella promozione. Tuttavia, dopo l’esperienza a Empoli, Mancuso non è riuscito a replicare lo stesso successo, segnando solo due gol a Monza, sei a Como e quattro a Palermo, dove inizialmente era partito bene ma poi ha avuto un calo.

Le possibilità di un riscatto per Mancuso sono al momento remote, soprattutto perché ha da poco compiuto 32 anni e sarebbe necessario rinegoziare le cifre con il Monza. Tuttavia, l’arrivo in panchina di Dionisi potrebbe ribaltare la situazione. Le risposte definitive su questo fronte dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, o addirittura oggi stesso. Dionisi era stato contattato anche da alcune squadre di Serie A, ma il Palermo si è mosso in anticipo. L’interruzione dei colloqui con Zanetti, considerato la prima scelta fino allo scorso weekend, è legata alla volontà di puntare su Dionisi, che si è affermato come uno dei migliori in Italia nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione di un gioco offensivo, nonostante l’ultima stagione non brillante con il Sassuolo.