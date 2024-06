Gds: “Svolta Palermo, De Sanctis è il nuovo ds”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla svolta in casa Palermo con De Sanctis nuovo Ds rosanero.

Il Palermo ha scelto Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo. Dopo una fase di ricerca che ha coinvolto nomi come Petrachi e Tognozzi, i vertici del club rosanero hanno deciso di puntare sull’ex dirigente della Salernitana per rilanciare il loro ambizioso progetto, finalizzato al raggiungimento della promozione in Serie A. Sebbene l’accordo non sia ancora ufficiale, la firma sul nuovo contratto è imminente. Questa nomina è fondamentale per iniziare a costruire l’organico che affronterà la prossima stagione.

De Sanctis, dopo una carriera da calciatore di alto livello con squadre come Udinese, Napoli, Roma, Galatasaray e Monaco, ha iniziato la sua carriera dirigenziale come team manager della Roma, avviando il suo percorso da direttore sportivo al fianco di Tiago Pinto e gestendo il settore giovanile del club. Nel 2022, è diventato direttore sportivo della Salernitana, succedendo a Walter Sabatini. Nella stagione 2022-2023, ha contribuito alla salvezza della Salernitana, che ha concluso il campionato al 15º posto con 42 punti. Tuttavia, nel dicembre dello stesso anno, il club campano ha deciso di rescindere il suo contratto e richiamare Sabatini.

Adesso, De Sanctis ha un’altra importante opportunità con il Palermo, una piazza ambiziosa con un grande progetto. Sarà affiancato da Giulio Migliaccio, che conosce molto bene Palermo, avendo giocato per la squadra rosanero durante uno dei suoi periodi di maggiore successo. Migliaccio ha recentemente visitato il nuovo centro sportivo del Palermo e assistito alla partita Palermo-Sampdoria.

Tra i successi di De Sanctis come direttore sportivo, si annovera l’acquisto di Dia, autore di 16 gol nella sua prima stagione in Italia, e Giulio Maggiore dallo Spezia. Ora, la sfida al Palermo sarà ancora più ardua, ma l’esperienza alla Salernitana ha sicuramente preparato De Sanctis sotto molti punti di vista. Il Palermo ha deciso di investire fortemente su di lui, come dimostra il contratto biennale pronto per la firma. Il club siciliano ha superato la concorrenza del Besiktas per assicurarsi i suoi servizi. La firma dell’accordo è attesa a breve, confermando l’intesa totale tra le parti. Il Palermo riparte da De Sanctis, e De Sanctis riparte dal Palermo.