Corriere dello Sport: “Nasce un Palermo diverso negli uomini e in parte anche nelle strategie”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul nuovo Palermo che sta prendendo forma.

Il Palermo si avvia verso una nuova fase, caratterizzata da cambiamenti significativi sia negli uomini che nelle strategie. La prima fase sotto la gestione del City Football Group, che prevedeva una crescita tecnica graduale, ha incontrato alcune difficoltà, rendendo necessaria una rimodulazione di punti fondamentali e l’affidamento a professionisti diversi. Tuttavia, essendo solo al terzo anno di gestione, alcuni tasselli devono ancora trovare la loro posizione corretta.

Quello che rimane invariato è la visione di fondo della proprietà, che ha creduto nel progetto Palermo per l’entusiasmo e la forza del “brand” e si mostra pronta a investire in una squadra che sappia imparare dagli errori commessi. Alessio Dionisi incarna l’identikit di un allenatore capace di costruire la squadra, lanciare e far progredire i giovani talenti. Morgan De Sanctis, con Riccardo Bigon nel ruolo di “supervisor”, rappresenta un esperto di mercato e delle dinamiche del calcio italiano, supportato in maniera significativa da Giulio Migliaccio, che conosce molto bene la realtà di Palermo.

Questa nuova struttura dirigenziale è pensata per garantire una maggiore efficienza e coerenza nella crescita del club, puntando a valorizzare i giovani e a correggere gli errori del passato. La proprietà rimane determinata a costruire un futuro solido per il Palermo, mantenendo un forte impegno verso il miglioramento continuo e l’adozione di strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Corriere dello Sport: “A tutto Palermo. Dopo Dionisi, De Sanctis il ds”