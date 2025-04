BASTA COSÌ: ha deciso, lascia l’Atalanta | Il progetto si distrugge in mille pezzi

Inizia a cadere a pezzi il palazzo atalantino: a giugno ci sarà un addio enorme, che darà vita alla distruzione in mille pezzi del progetto Dea.

L’Atalanta sta vivendo una grande stagione. Come accade ormai da diversi anni, la Dea si conferma in cima al calcio italiano e non solo. Dopo la conquista dell’Europa League, in questo campionato si è addirittura pensato che i nerazzurri potessero vincere lo scudetto. E invece questi ultimi risultati hanno negato questa opportunità.

Detto ciò è ovvio che il progetto atalantino prosegue, e che il futuro sembra sempre più roseo. Allo stesso modo però ci sarà da capire a giugno chi appunto farà parte di questo, e chi invece no. In primis bisognerà stabilire se Gian Piero Gasperini sarà ancora in panchina. Dopo di che anche a livello di rosa ci saranno tante valutazioni da fare.

Ed è proprio da questo punto di vista però che nelle ultime ore sono arrivate delle novità poco confortanti. Infatti un top player ha deciso in maniera praticamente ufficiale di lasciare Bergamo. Una mazzata tremenda dunque per la squadra e per i tifosi, che addirittura vedono in pericolo l’avvenire senza di lui.

Addio deciso in casa atalantina

Come al solito sono tanti i giocatori della Dea che fanno gola alle principali big italiane ed europee. Uno su tutti però sembra ormai essere deciso a fare le valigie in estate. Stiamo parlando di Ademola Lookman.

L’attaccante nigeriano già ad agosto scorso voleva lasciare Bergamo per rispondere alla corte del PSG. Il tecnico Gian Piero Gasperini e la società però si sono messi di traverso, facendo saltare tutto e reintegrando in rosa il giocatore. A giugno però le cose con tutta probabilità andranno diversamente, visto anche il rapporto non più solidissimo tra la società nerazzurra e il ragazzo, che sembra ormai irrecuperabile.

Futuro in Serie A per il giocatore?

Come dicevamo in precedenza le pretendenti per Lookman non mancano di certo. Gli ammiratori dalla Premier sono diversi, senza dimenticarsi poi della solita corte parigina.

Allo stesso tempo però anche dalla Serie A qualcuno potrebbe farsi avanti per provare a prenderlo. Su tutti il Napoli di Antonio Conte, ancora alla ricerca di un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.