“Con lo stipendio non riesco a pagare l’affitto”: a Euro 2012 era la stella, ora è finito in Serie D | Il grande calcio si è dimenticato di lui

Da protagonista assoluto degli Europei alla Serie D: destino beffardo per questo giocatore che non riesce nemmeno ad arrivare a fine mese.

Gli Europei del 2012, disputati in Polonia e Ucraina, hanno regalato emozioni e spettacolo. Il torneo ha infatti divertito parecchio i tifosi, ammaliati anche dal fascino dei tanti campioni presenti tra le varie selezioni. Durante la competizione c’è stata una conferma storica: la Spagna di Vicente del Bosque ha vinto il suo terzo trofeo internazionale consecutivo, dopo Euro 2008 e il Mondiale 2010.

In finale con le Furie Rosse ci sono arrivati proprio gli azzurri guidati da Cesare Prandelli. Nella partita però la Spagna ha travolto l’Italia per 4-0, con gol di David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata. È stata la vittoria più larga in una finale europea e ha consacrato la Roja come una delle squadre più forti di sempre.

Come dicevamo in precedenza sono stati tanti i campioni presenti nel torneo. Tra questi ce n’è uno che era la vera e propria stella della competizione. Proprio questo giocatore però adesso ha fatto una fine non proprio felice, tanto che è finito in Serie D e si è ridotto addirittura quasi in povertà: con lo stipendio percepito non riesce nemmeno a pagare l’affitto.

Dalle stelle alle stalle

Una delle migliori squadre di quella competizione era sicuramente l’Inghilterra, che però è stata eliminata ai quarti di finale proprio dall’Italia ai calci di rigore.

Tra le stelle di quella squadra c’era anche Andy Carroll. Il gigante inglese, che ha passato una vita in Premier League, era il centravanti dei Tre Leoni e, durante quella rassegna continentale, sembrava essersi quasi consacrato in maniera totale. Sebbene come detto abbia avuto una buona carriera, giocando anche in un club come il Liverpool, il bomber oggi non ha fatto una bella fine.

”Il mio stipendio è inferiore all’affitto”

In estate il calciatore si è trasferito al Bordeaux, nella Serie D francese. Una scelta di cuore, fatta per amore del calcio, ma che ovviamente, come spiegato da lui stesso a L’Equipe, non è produttiva in termini economici.

”Da quando vivo qui ho affittato una bella casetta e il mio stipendio è inferiore all’affitto. Avevo ricevuto offerte dall’Arabia ma non mi interessava, se sono qui non è di certo con l’intento di guadagnare“.