Finale Europei U17: Italia super! Coletta la sblocca e Camarda raddoppia, Azzurri avanti 2-0 sul Portogallo all’intervallo

L’Italia Under 17 si gioca contro i pari età del Portogallo la conquista degli Europei di categoria, avvenuta soltanto una volta nella storia delle nazionali giovanili azzurre.

Gli Azzurri di mister Favo mettono subito le cose in chiaro. In un primo tempo di dominio Italiano, il Portogallo riesce ad affacciarsi in avanti in poche occasioni. Il gol del vantaggio dell’Italia arriva al 7′: cross dalla sinistra di Cama e stacco di testa vincente di Coletta. Camarda però vuole mettere il segno sul match, e riesce a raddoppiare: al 15′ attaccante scatta sul filo del fuorigioco, semina due difensori e gela Ferreira con un destro. Italia, dunque, avanti 2-0 all’intervallo: sogno sempre più vicino.