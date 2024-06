Finale Europei U17: Italia campione d’Europa! Super Camarda regala la vittoria per 3-0 contro il Portogallo

L’Italia Under 17 guidata dal palermitano Favo è campione d’Europa! Gli azzurrini grazie ai gol di Camarda in doppietta e Coletta vincono 3-0 contro il Portogallo vincendo il torneo di categoria. Solo panchina per il palermitano Lauricella.

Gli Azzurri di mister Favo mettono subito le cose in chiaro. In un primo tempo di dominio Italiano, il Portogallo riesce ad affacciarsi in avanti in poche occasioni. Il gol del vantaggio dell’Italia arriva al 7′: cross dalla sinistra di Cama e stacco di testa vincente di Coletta. Camarda però vuole mettere il segno sul match, e riesce a raddoppiare: al 15′ attaccante scatta sul filo del fuorigioco, semina due difensori e gela Ferreira con un destro. Italia, dunque, avanti 2-0 all’intervallo: sogno sempre più vicino.

Nella ripresa gli azzurrini continuano a segnare, ancora con Camarda. Azione tutta in verticale avviata da Liberali, che serve Mosconi: il capitano azzurro premia l’inserimento di Camarda che di piatto destro fa scorrere il pallone sotto il fianco del portiere portoghese. Il Portogallo fatica a finalizzare una reazione soprattutto dopo la batosta del 3-0. Al 73′ ci prova il sinistro di Rafael Mota da fuori area finisce sopra la traversa ad accorciare le distanze, ma non ci riesce.