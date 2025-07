TMW: “Pescara, possibile ritorno all’Empoli per Merola”

Resta incerto il futuro di Davide Merola, attaccante classe 2000 reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche un ritorno all’Empoli, club da cui il Pescara lo ha acquistato nel 2023. I toscani, infatti, detengono una clausola che garantisce loro il 30% sulla futura rivendita del giocatore: un dettaglio non trascurabile, poiché qualora l’Empoli decidesse di riacquistarlo, beneficerebbe di uno “sconto” corrispondente a quella percentuale.

Merola ha ancora un solo anno di contratto con il Pescara e, in assenza di rinnovo, potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate, riducendo così i margini di guadagno per entrambe le società. Questo scenario potrebbe agevolare l’operazione, insieme alla presenza a Empoli del direttore sportivo Roberto Gemmi, che ha già avuto il giocatore con sé ai tempi del Cosenza.