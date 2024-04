TMW: “Palermo, passi avanti per Fabio Grosso: si lavora per l’intesa”

Ore decisive per la panchina del Palermo e la posizione di Corini.

Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” Eugenio Corini ha diretto l’allenamento odierno ma si va sempre più verso l’esonero. Si raffredda la pista Gennaro Gattuso vorrebbe cominciare dall’inizio la stagione anche per programmare bene la stagione.

Così prende quota Fabio Grosso: contatti avanzati in queste ore per arrivare alla fumata bianca sulla base di un contratto di un anno e mezzo. Lavori in corso e passi avanti, nonostante anche Grosso avesse dei dubbi sul prendere la squadra in corsa. Il Palermo prova a convincere il suo ex terzino, sfortunato nell’esperienza francese al Lione e pronto a tornare in pista.