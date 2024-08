Nuovo rinforzo in difesa per il Palermo. Dopo la cessione di Simon Graves allo Zwolle, i rosanero hanno chiuso per Rayyan Baniya, giocatore classe 1999 che arriverà dal Trabzonspor con la formula del prestito oneroso (fissato a circa 500 mila euro) con diritto di riscatto che, se esercitato, legherebbe il turco al club siciliano attraverso un contratto con scadenza nel 2029. A riportarlo è Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

