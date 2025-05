Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, mentre il ds Osti va verso la conferma, in panchina l’addio di Dionisi è praticamente certo. In pole per sostituire l’ex Sassuolo c’è un altro profilo giovane come Alberto Gilardino.

Reduce dall’esperienza al Genoa, Gilardino potrebbe rilanciarsi proprio da Palermo anche se non è l’unico nome sulla lista. Si attendono le prese di posizione da parte del CFG.