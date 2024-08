Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, il Frosinone chiude per un colpo in prospettiva.

E’ fatta per l’arrivo di Victor Baptista, centravanti classe 2007 dotato di forza fisica, tecnica e velocità che nell’ultima stagione ha giocato con l’Under 17 della Virtus Verona.