Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, Luigi Silvestri a sorpresa non è stato convocato da Michele Mignani per la partita di Coppa Italia di oggi del Cesena contro il Padova.

Con ogni probabilità, dunque, Silvestri lascerà il club in questa sessione di calciomercato. Il difensore ha già attirato l’attenzione di diversi club di C e B.