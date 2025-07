Tesser: «Il Palermo è la squadra da battere»

L’ex allenatore della Triestina, Attilio Tesser, intervistato ai microfoni di TuttoB.com, ha fatto una panoramica sul campionato di Serie B che ci attende nella prossima stagione e ha commentato l’attuale situazione del Palermo. In particolare, si è espresso sull’organico rosanero:

«Era già fortissimo, a livello di rosa, l’anno scorso, ma non ha mantenuto le aspettative; quest’anno si è notevolmente rinforzato con acquisti mirati, voluti da Pippo Inzaghi, che è reduce da un’altra promozione. Credo che il Palermo sarà lo “squadrone” da battere».

Il tecnico di Montebelluna si è poi soffermato sul nuovo acquisto dei rosanero, Antonio Palumbo, analizzando così le caratteristiche del centrocampista e spiegando perché possa essere il giocatore in grado di accendere la manovra rosanero:

«Sì, ha le qualità tecniche e, soprattutto, balistiche per farlo, essendo in grado, tramite calci d’angolo, punizioni e assist, di mettere i compagni nelle condizioni di colpire. Avere in squadra un giocatore capace di calciare bene è importantissimo: Palumbo è molto forte e, sotto questo aspetto, uno specialista».