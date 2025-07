Ritiro Palermo, Sorrentino: «Inzaghi è l’uomo giusto per riportare la squadra in Serie A»

Da ex capitano rosanero a dirigente del Bra, ma con il cuore che batte ancora forte per il Palermo. Stefano Sorrentino ha vissuto una giornata speciale nel ritiro di Châtillon, dove il suo Bra affronta oggi in amichevole proprio i rosanero. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, l’ex portiere ha parlato con grande affetto della sua vecchia squadra, mostrando ammirazione per il progetto tecnico guidato da Pippo Inzaghi e lanciando un chiaro messaggio: «Il Palermo è la squadra più forte della Serie B».

«Contro il Palermo solo per 95 minuti. L’affetto resta per sempre»

Il ritorno da ex, seppur in un ruolo diverso, ha emozionato Sorrentino:

«L’avversario è solo nei 95 minuti di partita. Per il resto, l’affetto tra me e questa gente è evidente. Non potremo mai essere avversari al 100%. Per fortuna oggi è solo un’amichevole, spero di non incontrarli mai in gare ufficiali dove conta il risultato».

«Rosanero i più forti della B. E meritano la Serie A»

L’ex numero uno del Palermo non ha dubbi sul valore della squadra:

«In questo momento è la più forte del campionato di Serie B. Per nome, per blasone, per staff tecnico, per giocatori già arrivati e per quelli che arriveranno. È giusto che il Palermo torni in Serie A il prima possibile».

«Con Inzaghi scelta perfetta: è il miglior tecnico disponibile»

Sorrentino promuove la scelta di affidare la panchina a Pippo Inzaghi:

«Il curriculum parla per lui. È un esperto, ha vinto ed è abituato a stare ai vertici. Secondo me il Palermo ha preso il miglior allenatore disponibile sul mercato. Sono contento che sia arrivato qui, penso sia la persona giusta per riportare questa squadra in Serie A».

Il consiglio a Desplanches: «Devi andare a giocare»

Da ex portiere, Sorrentino ha detto la sua anche sul reparto più caro alla sua esperienza:

«Desplanches deve giocare il prima possibile. A 20 anni non si può stare a guardare gli altri in campo. Lo dico da fratello maggiore: deve fare esperienza, bene o male che sia. Anche gli errori servono per crescere».

Durante l’intervista, mentre Desplanches passava alle sue spalle, Sorrentino ha scherzato:

«Eccolo, stiamo parlando di lui e passa. Lo sto dicendo! A parte le battute, io neanche a 40 anni avrei voluto guardare gli altri giocare. Figuriamoci a 20…».

Su Alfred Gomis, invece, parole di stima e prudenza:

«Non lo scopriamo oggi. Qualche anno fa è stato il miglior portiere della Ligue 1. Il suo lo sa fare, ma viene da un infortunio brutto. Vedremo come si riprenderà».

«Peda? Un giovane interessante. Ma il Palermo ha 23 titolari»

Sorrentino ha parlato anche della difesa, a partire da Peda, reduce da una buona stagione a Ferrara:

«È un giovane interessante, l’anno scorso ha fatto bene. Ma in questo Palermo ci sono tanti elementi validi, soprattutto se dovesse arrivare anche Bani. Alla fine credo che Inzaghi abbia a disposizione 23 titolari. Qualunque sia la scelta, ogni reparto ha un livello molto alto».