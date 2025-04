Taibi: «Palermo sogno da tifoso, ma Spezia da promozione»

In vista di Milan-Atalanta, una sfida ad alta tensione e dai molteplici significati in classifica, l’ex portiere Massimo Taibi — oggi direttore sportivo della Pistoiese — ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, intervistato da Alessio Alaimo, analizzando il momento delle due squadre e non solo.

«Milan-Atalanta? Una partita aperta ad ogni risultato» ha esordito Taibi. «Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e sono forti, attrezzate. I punti sono una necessità sia per Milan che Atalanta».

Quando gli viene chiesto su chi punterebbe, non ha dubbi: «Sul Milan. La squadra rossonera gioca in casa e per questo, a mio avviso, è favorita».

Spazio anche al possibile futuro di Gian Piero Gasperini: «Così si legge e si sussurra — ha detto Taibi nell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo —. Magari andrà in un’altra grande squadra. Mi piacerebbe vederlo ancora in Italia».

Dove lo vedrebbe bene? «Milan o Roma potrebbero essere due potenziali squadre. Ma sinceramente lo vedrei in Inghilterra, per il suo modo di vedere il calcio la Premier è un torneo che gli si addice».

E su Antonio Conte e le sue dichiarazioni recenti, Taibi non crede a un addio imminente: «Potrebbe essere anche un modo di stimolare la società a fare ancora meglio. Il mercato ormai è aperto su più fronti, non si sa mai cosa possa accadere. Però non credo che quelle di Conte siano state parole di addio. Anzi».

Infine, un passaggio sulla Serie B, dove non manca una considerazione da tifoso: «Il Sassuolo ha staccato il biglietto per la A, a breve lo farà il Pisa. Ai playoff? Lo Spezia merita di andare su insieme a Sassuolo e Pisa. Ha giocato un campionato di grande livello. Anche se da tifoso — ha aggiunto a TuttoMercatoWeb.com — ovviamente avrei piacere se andasse in A il Palermo. Ma la squadra che ha meritato di più fin adesso è lo Spezia. Poi si sa, i playoff sono un terno al lotto».