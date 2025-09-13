Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo stress test con il Palermo. Pesano le assenze di Veseli e Coulibaly”

Il Südtirol è pronto a ricevere il Palermo, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Come riporta Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, la squadra di Castori dovrà fare a meno di due elementi importanti come Frederic Veseli e Mamadou Coulibaly, ma può sperare nel recupero di Daniele Casiraghi e persino di Silvio Merkaj, rientrato in gruppo a tempo di record. «Entrambi sono disponibili – ha spiegato Castori – ma valuteremo fino all’ultimo. Faremo particolare attenzione a Merkaj perché la guarigione clinica non equivale alla condizione fisica». Convocato anche Karim Zedadka.

Nonostante i dubbi, l’allenatore mostra fiducia: «Penso che la mia squadra arrivi all’appuntamento nelle condizioni giuste. Abbiamo sfruttato la sosta per migliorare sotto tutti gli aspetti. Ci sarà la mentalità giusta per affrontare quella che è indubbiamente la squadra più forte del campionato».

Il tecnico, citato dal Corriere dell’Alto Adige, invita comunque a guardare con realismo la classifica, che al momento vede Südtirol e Palermo appaiate con una vittoria e un pareggio: «Due partite non bastano per valutare la consistenza di una squadra. Siamo tutti in rodaggio».

Indicazioni anche di formazione: «Odogwu e Pecorino possono giocare insieme, hanno l’intelligenza per adattarsi l’uno all’altro. Tait ha fatto bene sia da mediano che da mezzala, adesso ho bisogno di lui lì».

Ieri la squadra ha incontrato i tifosi in occasione dell’inaugurazione del nuovo Fanstore allo stadio Druso, dove è stata presentata anche la seconda maglia Erreà per la stagione 2025-26. In serata, però, è arrivata la notizia che il Commissariato di governo ha vietato la trasferta ai tifosi siciliani: scatterà il rimborso dei biglietti.