Bari, Sibilli nel mirino della Procura Federale: sospetti di scommesse su eventi sportivi

Giuseppe Sibilli sarà regolarmente a disposizione per il Bari nella trasferta di Modena, ma il suo nome compare in una vicenda delicata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il trequartista biancorosso è finito nel mirino della Procura Federale per presunte scommesse su eventi sportivi, in particolare partite di tennis.

Il club e lo stesso calciatore non avrebbero ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, ma tre mesi fa Sibilli è stato ascoltato dagli inquirenti. I fatti risalgono al termine della stagione 2023-24, quando il Bari evitò la retrocessione in Serie C superando la Ternana ai playout.

In quell’occasione era stata aperta un’indagine su Nicola Bellomo, sospettato di aver scommesso sulla propria espulsione. L’inchiesta non aveva prodotto sviluppi concreti, ma i controlli sui telefoni dei calciatori biancorossi avrebbero portato alla luce anche la posizione di Sibilli.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’indagine è ancora in fase di istruttoria e gli atti restano secretati. L’epilogo della vicenda non sarà immediato: sul piano penale il giocatore non rischia nulla, mentre in ambito sportivo potrebbe scattare una squalifica di alcuni mesi.

Sibilli, assistito dall’avvocato Eduardo Chiacchio, prosegue intanto il suo percorso con il Bari, in attesa di chiarire la propria posizione davanti alla giustizia sportiva.