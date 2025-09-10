Südtirol-Palermo, arbitra La Penna: tutte le designazioni della 3ª giornata di Serie B

La Lega Serie B ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 3ª giornata del campionato BKT. Per Südtirol-Palermo, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15, è stato designato La Penna di Roma 1. Gli assistenti saranno Passeri e Santarossa, mentre il quarto ufficiale sarà Gianquinto. Al VAR ci sarà Doveri, con Cosso come AVAR.

Queste le altre designazioni complete della giornata:

Avellino-Monza (venerdì 12 settembre, ore 20.30): arbitro Pezzuto, assistenti Votta e Giuggioli, IV ufficiale Ursini, VAR Nasca (on-site stadio Partenio – Adriano Lombardi), AVAR Del Giovane (on-site).

Juve Stabia-Reggiana (sabato 13 settembre, ore 15.00): arbitro Perri, assistenti Preti e Zanellati, IV ufficiale Crezzini, VAR Prontera, AVAR Santoro.

Modena-Bari (sabato 13 settembre, ore 15.00): arbitro Calzavara, assistenti Moro e Bianchini, IV ufficiale Marinelli, VAR Maresca, AVAR Maggioni.

Padova-Frosinone (sabato 13 settembre, ore 15.00): arbitro Di Marco, assistenti Barone e Rinaldi, IV ufficiale Sacchi, VAR Baroni (on-site stadio Euganeo), AVAR Paganessi (on-site).

Pescara-Venezia (sabato 13 settembre, ore 15.00): arbitro Dionisi, assistenti Ricci e Scarpa, IV ufficiale D’Eusanio, VAR Ghersini (on-site stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia), AVAR Di Vuolo (on-site).

Catanzaro-Carrarese (sabato 13 settembre, ore 17.15): arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Zingarelli e Zezza, IV ufficiale Angelillo, VAR Camplone, AVAR Marini.

Sampdoria-Cesena (sabato 13 settembre, ore 19.30): arbitro Mariani, assistenti Vecchi e Galimberti, IV ufficiale Gandino, VAR Pairetto, AVAR Gualtieri.

Virtus Entella-Mantova (domenica 14 settembre, ore 15.00): arbitro Allegretta, assistenti Capaldo e Niedda, IV ufficiale Sozza, VAR Giua (on-site stadio Enrico Sannazzari), AVAR Gariglio (on-site).

Empoli-Spezia (domenica 14 settembre, ore 19.30): arbitro Feliciani, assistenti Laudato e Pontani, IV ufficiale Galipò, VAR Serra, AVAR Maresca.