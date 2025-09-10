È morto Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2025

È stato trovato morto nella sua abitazione di Milano Paul Baccaglini, 41 anni, ex inviato del programma televisivo Le Iene ed ex presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017. Secondo le prime informazioni, a rinvenire il corpo senza vita sarebbe stata la compagna. Sull’episodio indagano i carabinieri di Milano.

Nato a Pittsburgh da padre americano e madre italiana, Baccaglini era cresciuto tra Stati Uniti e Italia. Dopo l’esperienza televisiva con Le Iene, si era dedicato al mondo della finanza, diventando trader e fondando il fondo commerciale Integritas Capital insieme a due soci, uno britannico e uno australiano. Proprio attraverso quella società aveva firmato un precontratto per l’acquisto del Palermo, allora in Serie A.

In aggiornamento

