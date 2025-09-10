Cesena, paura per Adamo: incidente stradale senza conseguenze

Settembre 10, 2025

Brutta avventura nel week-end per Manolo Adamo, centrocampista del Cesena. Il calciatore, a bordo della sua auto di grossa cilindrata, si è schiantato contro fioriere e paletti lungo la piazzetta di via Panoramica a Castellammare di Stabia.

Auto distrutta, giocatore illeso

La vettura ha riportato danni ingenti, come mostrano le immagini dell’impatto, ma Adamo è uscito illeso dall’incidente. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per il centrocampista bianconero, che ha potuto riprendere regolarmente gli allenamenti già nelle ore successive.

Il sollievo

L’episodio ha generato grande apprensione tra i tifosi del Cesena, subito rassicurati dalle condizioni del calciatore. Solo un grande spavento e tanta fortuna, dunque, per Adamo, che resta a disposizione della squadra.

