Niente rinnovo in Arabia: il grande ritorno di Milinkovic | “Scontro tra MILAN, JUVE E INTER”

Il centrocampista potrebbe presto tornare in Serie A.

Il calciomercato in Serie A si è chiuso da pochi giorni, ma i top club non smettono di guardare avanti. Tra i nomi che potrebbero tornare protagonisti figura quello di Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio oggi in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Il centrocampista serbo, classe 1995, ha un contratto fino al 2026 ma non ha ancora deciso se prolungare.

Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, Milinkovic-Savic sarà presto chiamato a una scelta cruciale: accettare un nuovo accordo a cifre importanti con i sauditi o fare ritorno in Europa. Una decisione che potrebbe trasformarsi in un’opportunità clamorosa per i club italiani, soprattutto se l’ex Lazio dovesse liberarsi a parametro zero.

Romano ha ricordato come nel recente passato tutte le big di Serie A abbiano provato ad assicurarsi le prestazioni del serbo. La Juventus ci aveva pensato con Giuntoli, ma anche Milan e Inter avevano sondato il terreno. L’Al-Hilal, tuttavia, non ha mai fissato un prezzo ufficiale, lasciando il futuro del giocatore avvolto nell’incertezza.

Milinkovic-Savic, che a febbraio ha compiuto 30 anni, ha dimostrato di poter fare la differenza anche lontano dall’Italia: 17 gol e 8 assist in 52 presenze nella sua ultima stagione, numeri da protagonista assoluto. Le sue qualità restano intatte e le italiane osservano con attenzione.

Nostalgia di Serie A

Nonostante l’esperienza in Arabia, il centrocampista non ha mai nascosto la nostalgia per l’Italia. Nel nostro campionato si è consacrato come uno dei migliori interpreti del ruolo, lasciando un ricordo indelebile ai tifosi della Lazio. È proprio qui che Milinkovic-Savic sogna di rimettersi in gioco, magari in una delle piazze più ambiziose.

Dal 2015 al 2023, con la maglia biancoceleste, il serbo è stato una colonna della squadra, fino al trasferimento all’Al-Hilal per 40 milioni di euro. Oggi, però, lo scenario è cambiato e un suo ritorno nel calcio europeo appare più che plausibile.

Il possibile affondo a zero

Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 apre scenari interessanti. Senza rinnovo, Milinkovic-Savic potrebbe partire già a gennaio dietro un indennizzo, o liberarsi nell’estate successiva a parametro zero. Una prospettiva che fa gola a Milan, Juventus e Inter, pronte a un vero e proprio derby di mercato.

Molto dipenderà anche dal rapporto che instaurerà con Simone Inzaghi, oggi tecnico dell’Al-Hilal. Se l’intesa non dovesse decollare, l’addio potrebbe avvicinarsi. Per il calcio italiano, sarebbe un ritorno illustre capace di accendere il campionato e riscrivere gli equilibri a centrocampo.