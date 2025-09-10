Scomparsa Baccaglini. Il cordoglio del Palermo
È stato trovato morto nella sua abitazione di Milano Paul Baccaglini, 41 anni, ex inviato del programma televisivo Le Iene ed ex presidente del Palermo per cinque mesi nella stagione 2016-2017. Secondo le prime informazioni, a rinvenire il corpo senza vita sarebbe stata la compagna. Sull’episodio indagano i carabinieri di Milano.
La nota del Palermo
Attraverso un comunicato ufficiale, il Palermo FC ha espresso il proprio dolore: «Con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, il club esprime il cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017».
Il ricordo
La notizia ha scosso l’ambiente rosanero e i tifosi che ricordano la parentesi di Baccaglini alla guida del club, avvenuta in uno dei momenti più delicati della storia recente.