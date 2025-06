Sudtirol: occhi sull’ex rosa Coulibaly

Dopo la conferma di Fabrizio Castori sulla panchina del Südtirol, la società altoatesina ha iniziato a muovere i primi passi sul mercato in vista della stagione 2025/26 di Serie B. Tra i profili monitorati c’è Mamadou Coulibaly, centrocampista attualmente in forza al Catanzaro ma con un passato anche al Palermo, dove ha militato nella stagione 2022/23.

A rivelare l’interesse è stato Gianluigi Longari attraverso il proprio profilo X, riportando che il Südtirol ha già chiesto informazioni preliminari al club calabrese per il classe 1999. Coulibaly ha collezionato 23 presenze e 1 gol nell’ultima stagione con i giallorossi, mettendo in mostra solidità e dinamismo in mezzo al campo.

Il profilo dell’ex rosanero rispecchierebbe le caratteristiche richieste da Castori per rafforzare il reparto mediano, ma al momento non si registrano trattative avanzate: il dialogo tra le parti è ancora agli inizi, in attesa di ulteriori sviluppi.