Europei U21: pari senza reti tra Spagna e Italia dopo i primi 45′. Slovacchia avanti sulla Romania

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Spagna U21 e Italia U21, match decisivo per il primo posto nel girone A degli Europei Under 21. A Trnava, gli Azzurrini tengono testa agli iberici in una sfida tesa e combattuta, dove le occasioni non sono mancate da entrambe le parti.

L’Italia ha provato a rendersi pericolosa con Pisilli e Ambrosino, mentre Kayode è andato vicino al gol con un destro respinto da Cunat. Anche la Spagna si è affacciata in avanti, ma la difesa azzurra ha retto bene, grazie anche a un attento Zacchi tra i pali.

Al 40’, Daniele Ghilardi è stato ammonito per un intervento duro: un giallo che pesa e che lo costringerà a giocare il secondo tempo con maggiore attenzione. Poco prima, anche Jesus Rodriguez si è reso protagonista di un fallo ruvido, che ha portato l’arbitro Nick Walsh a un severo richiamo.

Nell’altra partita: Slovacchia avanti 1-0 sulla Romania

Nell’altra sfida del girone, in corso in contemporanea, la Slovacchia è in vantaggio 1-0 sulla Romania. Un risultato che, se confermato, estrometterebbe entrambe le squadre dalla corsa alla qualificazione, lasciando alla vincente tra Spagna e Italia il primato del gruppo.

Tutto ancora in gioco nei secondi 45 minuti, con la posta in palio altissima.