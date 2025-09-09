Sudtirol, fiducia e ambizioni: il Palermo nel mirino a Bolzano

A Bolzano cresce l’attesa per la sfida al Palermo. Come scrive Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, il Sudtirol ha iniziato la Serie B con lo stesso passo dei rosanero e sogna di ripetere l’impresa già riuscita contro la Sampdoria, travolta proprio sul campo altoatesino.

L’infortunio di Silvio Merkaj, spiega ancora il Corriere dello Sport, ha complicato i piani di Castori: lo stiramento del legamento collaterale terrà fuori l’attaccante albanese per almeno due mesi. Al suo posto dovrebbe esserci Odogwu, affiancato da Pecorino, ma attenzione alla candidatura di Italeng, arrivato dall’Atalanta U23 e già pronto a lasciare il segno.

Alessandro Fontana, nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, ricorda che Castori può contare su un gruppo collaudato, confermato in buona parte rispetto alla scorsa stagione. La sfida per l’allenatore più esperto della Serie B è migliorare la fase realizzativa: lo scorso anno il miglior marcatore, Rover, si fermò a quota quattro gol. Ora, con un avvio di campionato positivo, la fiducia è crescente.

Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Alessandro Fontana, sottolinea anche i numeri incoraggianti: nel 2025 il Sudtirol ha perso solo quattro volte e ha già mostrato solidità battendo il Como in Coppa Italia. Un precedente che pesa, quello di settembre scorso contro il Palermo, quando i biancorossi erano in pieno periodo nero con 11 sconfitte in 14 partite e senza Castori in panchina. Oggi il clima è completamente diverso: Bolzano si prepara ad accogliere i rosanero con entusiasmo e ambizioni da grande.