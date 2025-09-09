Corriere dello Sport: “Palermo, Avella chiude il mercato?”

L’approdo di Michele Avella al Palermo potrebbe rappresentare l’ultimo movimento di mercato. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere classe 1999 è arrivato per ricoprire il ruolo di riserva, ma la società rosanero resta vigile. Infatti, non è da escludere l’arrivo di un difensore Over tra gli svincolati.

Il possibile colpo, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, è legato alla posizione di Valerio Verre. Il centrocampista ex Sampdoria pesa sulle casse del club e la sua eventuale cessione aprirebbe spazi economici per un nuovo innesto. Sul taccuino di Osti resta Bartosz Bereszynski, con il quale c’è già un’intesa di massima.

Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea che i tempi, però, sono stretti. In Italia la sessione estiva si è chiusa, ma in altri Paesi come Turchia e Grecia il mercato proseguirà fino al 12 settembre. Proprio dalla Grecia sarebbero arrivati alcuni sondaggi per Verre, senza che si trasformassero però in trattative concrete.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Antonio La Rosa, ribadisce che molto dipenderà dal destino del centrocampista. Se Verre dovesse restare, il Palermo potrebbe chiudere qui la propria campagna acquisti, mantenendo l’organico attuale. Diversamente, Osti sarebbe pronto ad affondare il colpo su Bereszynski per completare la difesa di Inzaghi.