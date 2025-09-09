Palermo, Peda in rampa di lancio: il polacco pronto a prendersi la difesa

Patryk Peda scalpita per una maglia da titolare. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, in vista della sfida del Palermo contro il Sudtirol il difensore polacco è in netto vantaggio su Diakité, ancora impegnato con la Nazionale del Mali. Inzaghi sembra intenzionato a puntare su di lui per completare la retroguardia a tre insieme a Bani e Ceccaroni.

Il tecnico rosanero ha mostrato fiducia in Peda già dal ritiro estivo, togliendolo dal mercato dopo i sei mesi positivi in prestito alla Juve Stabia. Un segnale importante sottolineato anche dal Corriere dello Sport, che ricorda come il giocatore, classe 2002, fosse finito nel mirino di diversi club. Ora l’occasione per il giovane difensore è concreta: a Bolzano potrebbe arrivare la sua prima da titolare in questo campionato.

Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia anche la spinta motivazionale legata alla Nazionale. Dopo il percorso con l’Under 21, Peda punta a entrare stabilmente nel giro della selezione maggiore polacca. La continuità con il Palermo potrebbe favorire un monitoraggio più costante da parte del ct, aumentando così le possibilità di convocazione.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Antonio La Rosa, mette in risalto anche il contesto delle assenze legate agli impegni internazionali. In questa finestra, tre rosanero sono stati convocati dalle rispettive selezioni: Pohjanpalo, Joronen e Diakité. I due finlandesi hanno già fatto ritorno dopo la sfida persa 3-1 contro la Polonia, mentre il maliano rientrerà più tardi, reduce da due impegni validi per le qualificazioni Mondiali.

Un’assenza, quella di Diakité, che rappresenta un’occasione preziosa per Peda. Senza dimenticare le possibili manovre di mercato: lo svincolato Bereszynski resta un’opzione sul taccuino del ds Osti, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Verre. Intanto, però, Peda è pronto a prendersi la scena e dimostrare di poter essere non solo alternativa, ma anche certezza nella difesa del Palermo.