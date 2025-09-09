Serie B senza padrone: nessuna squadra a punteggio pieno dopo due giornate

Dopo appena due giornate, la Serie B si conferma campionato senza padroni. Come scrive Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, nessuna delle otto squadre vittoriose all’esordio è riuscita a ripetersi nel turno successivo. Cesena, Carrarese, Frosinone, Palermo, Monza, Venezia e Modena hanno raccolto soltanto un pareggio, mentre l’Empoli è caduto a Reggio Emilia dopo il 3-1 rifilato al Padova.

Un equilibrio simile, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, non si vedeva dal 2010/11, quando nessuna delle sei squadre vincenti alla prima giornata seppe confermarsi. Più indietro, casi analoghi si registrarono nel 1992/93, nel 1988/89, nel 1983/84, nel 1976/77, nel 1960/61, nel 1959/60 e nel 1950/51.

Pierluigi Capuano, nell’analisi per il Corriere dello Sport, ricorda anche i precedenti più recenti di partenze sprint. Lo scorso anno fu il Sudtirol di Valente a guidare la classifica con due vittorie consecutive, interrotte poi dalla sconfitta a Carrara. Ancora meglio il Modena di Bianco nel 2023/24 con un poker di successi. Nel nuovo millennio, da segnalare le cinque vittorie di fila del Pisa 2021/22 di D’Angelo, del Cittadella 2016/17 di Venturato, del Sassuolo 2012/13 di Di Francesco, del Brescia 2007/08 di Cosmi e del Torino 2004/05 di Ezio Rossi. Storicamente resta imbattuto il record del Brescia 1940/41 con sette vittorie consecutive.

Il Corriere dello Sport, attraverso le considerazioni di Pierluigi Capuano, sottolinea inoltre come ci siano due squadre ferme ancora a zero punti: Sampdoria e Pescara. Un destino che, lo scorso anno, accomunò Carrarese, Bari e Palermo, mentre il Vicenza nel 2021/22 arrivò addirittura a sei sconfitte di fila. In positivo, invece, due le squadre ancora con la porta inviolata: Carrarese e Frosinone. Spicca anche lo Spezia, che non ha ancora trovato la via del gol e che dovrà evitare il record negativo del Pordenone 2021/22, a secco per 403 minuti.