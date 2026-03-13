Südtirol, Castori prepara la sfida al Pescara: «Affrontiamo una delle squadre più in forma»

Il Südtirol si avvicina alla trasferta dell’Adriatico contro il Pescara con la consapevolezza di trovarsi davanti a una sfida molto impegnativa. A due giorni dalla gara l’allenatore Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa, come riportato dal canale ufficiale del club, per analizzare il momento della squadra e la preparazione alla partita.

Il tecnico ha spiegato come la settimana di lavoro sia stata intensa e orientata esclusivamente alla prossima gara: «La settimana è stata molto impegnativa sotto l’aspetto dei volumi di lavoro. Abbiamo subito messo nel mirino il difficile appuntamento con il Pescara, accantonando la sconfitta con l’Entella e concentrandoci sulla preparazione della prossima partita».





Castori ha sottolineato anche il valore dell’avversario: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra tra le più in forma del campionato in questo momento».

Il tecnico del Südtirol ha poi ribadito il suo approccio nella gestione della stagione: «Non mi piace dividere il campionato in fasi. Abbiamo sempre affrontato le partite una alla volta, mantenendo lo stesso approccio».

Castori ha spiegato come nel calcio sia fondamentale restare concentrati sul presente: «Fare programmi a medio o lungo termine può essere fuorviante. È meglio vivere il campionato giornata per giornata. Più punti si riescono a conquistare, meglio sarà alla fine».

Per l’allenatore la priorità resta la concentrazione: «L’importante è mantenere la concentrazione ed essere focalizzati sulla prossima partita».

Infine Castori ha fatto il punto sulla condizione della rosa dopo quasi trenta giornate di campionato: «È normale che qualche giocatore debba fare i conti con piccoli problemi fisici o con l’incidentalità che si accumula durante la stagione».

Buone notizie arrivano comunque da alcuni elementi della squadra: «Pecorino è a disposizione, anche se va valutato quanto potrà essere funzionale».

Recuperato anche Kofler: «Si tratta di situazioni fisiologiche nell’arco di un campionato e non devono rappresentare un problema per il gruppo».