Sudtirol, Bravo: «Le prime quattro più il Palermo devono puntare alla promozione»

Il ds del Südtirol Paolo Bravo si è espresso al Giornale di Brescia in vista del match con le Rondinelle:

«In B, c’è talmente tanto equilibrio che sfide tra chi è a 34 punti e chi ora è ultimo sono a tutti gli effetti degli scontri diretti. Ecco perché ritengo quella di domenica una partita importante con tre punti pesanti in palio, ma non decisivi per la salvezza. Noi siamo stati anche ultimi, ma poi ci siamo ripresi. In B è facile trovarsi giù, così come è altrettanto frequente riuscire a risalire la china. Classifica? Ci sono alcune squadre importanti che hanno speso parecchio, e sono quelle che sono ai primi quattro posti più il Palermo, che devono giocare per puntare alla promozione. Tutte le altre devono pensare in primis a salvarsi. La discriminante è proprio quella: il denaro speso. Chi ne ha investito tanto, ha l’obbligo di giocare per vincere; le altre, prima si mettono al sicuro e meglio è. Poi, una volta raggiunto questo obiettivo, si vedrà cosa si può fare di più. Ma il blasone a volte può diventare una zavorra. Semmai, ogni anno, ci sono le sorprese, in positivo, vedi la Juve Stabia o noi due anni fa con quel fantastico sesto posto, così come in negativo, vedi la Samp. Questo è un campionato dove l’aspetto caratteriale e l’organizzazione sono determinanti».