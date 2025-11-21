Stroppa: «Derby speciale, serve appartenenza. Padova competitivo, ma faremo una grande partita»
Alla vigilia del derby veneto contro il Padova, l’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa ha presentato la sfida in conferenza stampa, trasmettendo entusiasmo e senso di appartenenza.
«Gara sentita, è bello vivere il derby»
«Una gara che si vive con più sentimento – ha dichiarato Stroppa – queste sono partite più sentite e mi piace avere questo senso di appartenenza. Penso che la squadra farà una grande partita».
«Il Padova è competitivo, derby aperto a tutto»
Sul tipo di match atteso:
«È un derby, quindi lascio aperte tutte le situazioni che si potranno creare. Sono gare che vorremmo giocare tutti. Il Padova è una squadra che l’anno scorso ha fatto molto bene, è stata trionfale e faccio i complimenti al loro tecnico. Affrontiamo una squadra competitiva».
Condizioni della squadra: «Solo Pietrelli out, Yeboah da valutare»
Stroppa ha aggiornato sulla situazione degli indisponibili:
«Stanno tutti bene tranne Pietrelli. Yeboah è in fase di valutazione fino a domani, sarà lui a dare l’ok definitivo. Haps non è ancora arrivato: questi sono i calendari purtroppo, e dobbiamo fare delle scelte di conseguenza. Dispiace rinunciare a un giocatore così importante».
«I ragazzi conoscono il peso della maglia»
Sul clima nello spogliatoio:
«Non sono giocatori arrivati ieri sera, sanno cosa voglia dire essere a Venezia e il peso della maglia. Però non mettiamogli troppa pressione: sono ragazzi che hanno già fatto diversi campionati».
Fasce: Franjic e Sidibe opzioni reali
Con diversi giocatori di rientro dalle nazionali, Stroppa apre a soluzioni alternative:
«Ho provato sia Franjic che Sidibe in amichevole: possono essere un’alternativa. Sagrado sta bene, Compagnon sta molto bene dopo lo stop per infortunio. Bjarkason è tornato in salute. Hainaut dovrebbe essere della partita, vedremo quale sarà la scelta migliore a sinistra».
Tifosi assenti: «Spiace non avere la spinta di tutti»
Il tecnico ha chiuso con un pensiero ai sostenitori lagunari esclusi dal settore ospiti:
«Il “tutti” riguarda anche chi non partecipa. La scenografia poteva essere completa e darci una spinta. In partite così belle sarebbe stato importante avere tutti presenti».