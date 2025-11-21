Reggiana, Dionigi: «Gondo e Girma stanno bene. Quaranta e Marras da valutare»

Alla vigilia della sfida contro la Carrarese, l’allenatore della Reggiana Davide Dionigi ha presentato il match in conferenza stampa, affrontando i temi legati ai rientri, alle condizioni fisiche dei singoli e alle possibili scelte di formazione.

«Reinhart, Rozzio e Quaranta si sono aggregati, ma non sono al 100%»

Dionigi ha aperto facendo il punto sugli infortunati rientranti:

«Si sono aggregati più che recuperati al 100%. Sono guariti dai problemi fisici, ma lavorano con noi da poco. Reinhart e Rozzio da questa settimana, mentre Quaranta ha qualche giorno in più di lavoro: bisogna rimetterli a posto atleticamente ed evitare ricadute. Dopo un infortunio non basta essere guariti: serve la gamba per reggere 90 minuti. Quaranta oggi lo valuteremo, gli altri stanno rientrando gradualmente. Girma e Gondo invece stanno bene: vedremo chi partirà dall’inizio e chi entrerà a gara in corso».

Come evidenziato da Tuttoreggiana, il tecnico sta gestendo con cautela i tempi di reinserimento, consapevole dell’importanza di evitare passi falsi.

Sampirisi: «Serve ritrovare il contatto fisico»

Sul percorso di recupero dell’esterno:

«Ora deve ritrovare il contatto fisico, perché dopo un infortunio del genere clinica e campo sono due cose diverse. Servirà ancora un po’ di tempo».

Marras recuperato, ma non è certo della convocazione

Dionigi ha aggiunto:

«La settimana scorsa non si è allenato, e nemmeno a inizio settimana. Ha ripreso martedì: è recuperato, ma valuteremo il da farsi. Parlerò con lui come sempre e decideremo insieme».

Secondo Tuttoreggiana, lo staff vuole evitare forzature in un momento della stagione in cui l’organico sta tornando quasi al completo.

Stulac o Bertagnoli? «Dipende dalla condizione»

Sul centrocampo:

«Stulac era partito forte in ritiro, poi l’infortunio lo ha rallentato. Ora sta lavorando per ritrovare la miglior condizione. Quando è entrato, sia ad Avellino che con l’Entella, ha fatto bene e può darci una mano. Per partire dall’inizio, però, serve essere al 100%. Questo vale per tutti».

Quasi organico completo: «C’è concorrenza, e questo cambia l’atteggiamento»

«Le scelte dipendono dal campo e dalle esigenze tattiche, come Gondo contro l’Entella al posto di Novakovich. Ma vedo un atteggiamento diverso: da quando stanno rientrando tutti, vanno forte. Sanno che c’è concorrenza e che il rischio è restare fuori. In un gruppo sano deve esserci competizione».