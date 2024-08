Il Sassuolo è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di mister Fabio Grosso.

Come riportato da Sportitalia, i neroverdi hanno effettuato un sondaggio bussando in casa del Cagliari, per chiedere di Gianluca Lapadula. Il classe 1990 ha un contratto con i sardi fino al 30 giugno 2026.