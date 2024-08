Cosenza, Micai: «Se una squadra di blasone mi facesse una proposta ci penserei»

Il portiere del Cosenza Alessandro Micai è intervenuto su LaC Tv per esprimersi su diverse tematiche, anche in chiave mercato:

«Ho avuto diverse proposte da altre squadre, ma a una certa età cerco l’affetto e la stima che la società del Cosenza mi sta dando. Nonostante non sia ipocrita nel dire che qualora in questa fase finale di mercato una squadra di blasone mi facesse una proposta ci penserei. Sono soddisfatto della partita giocata, ho trovato subito un feeling con Alvini. Sono felice per Tutino e per i nuovi arrivi Fumagalli e Mazzocchi con i quali si è creata subito una bella intesa».