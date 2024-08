Da Catanzaro: “Gli occhi di Polito su Di Mariano: bisognerà limare l’ingaggio. Le ultime”

Come riportato da uscatanzarocalcionews.it, il Catanzaro continua la propria ricerca di rinforzi sul mercato in entrata. Si attende l’ufficialità per l’arrivo di Seck dal Torino e di Cassandro dal Como: ma Polito non vuole fermarsi.

Nel mirino del Ds ex Bari c’è Nicolò Buso, calciatore classe 2000 di proprietà del Lecco, ma soprattutto c’è Francesco Di Mariano. Per l’esterno d’attacco rosanero classe 1996, però, bisognerà limare l’ingaggio (alto per le casse del club calabrese). Il calciatore però piace molto al nuovo tecnico Caserta, che lo reputa un profilo adatto al suo 4-2-3-1. Tra gli altri profili osservati c’è anche l’ex Palermo Coulibaly, ancora di proprietà della Salernitana, che potrebbe arrivare in prestito.