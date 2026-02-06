Spezia, UFFICIALE: Verde in prestito al Fatih Karagümrük

Febbraio 6, 2026
verde-spezia-image-gpo (1)

Arriva un ultima cessione di mercato in casa Spezia. Con un comunicato attraverso i propri canali, il club bianconero ha ufficializzato la cessione al Fatih Karagümrük di Danile Verde. L’attaccante si unisce al club turco a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Di seguito il comunicato del club:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Fatih Karagümrük Spor Kulübü, le prestazioni sportive dell’attaccante, classe 1996, Daniele Verde. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione.”

