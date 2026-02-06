Il Palermo FC corre con la StraPapà 2026: le info

Il Palermo FC scende in campo anche fuori dal rettangolo di gioco e sceglie di correre insieme alla città. Il Club rosanero sarà infatti partner della StraPapà 2026, la manifestazione che da anni accompagna la Festa del Papà promuovendo condivisione, movimento all’aria aperta e sostenibilità ambientale. Un’iniziativa perfettamente in linea con i valori di benessere, inclusione e comunità che caratterizzano l’impegno del Palermo FC sul territorio.

La decima edizione della StraPapà si svolgerà domenica 15 marzo 2026 ed è organizzata dal Comitato Territoriale di Palermo dell’Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI), in partnership con il Comune di Palermo. Si tratta di un evento ludico-motorio non competitivo, aperto a partecipanti di tutte le età, che prenderà il via dallo Stadio delle Palme, a pochi passi dal Renzo Barbera, per poi snodarsi lungo i viali alberati della Favorita, chiusa al traffico per l’occasione.

Nel corso degli anni la StraPapà è cresciuta fino a diventare una vera e propria kermesse cittadina, capace di coinvolgere migliaia di persone in una giornata dedicata allo sport, alla socialità e alla famiglia. Il patrocinio del Palermo FC arricchirà ulteriormente l’esperienza dei partecipanti, grazie a una serie di benefit esclusivi inseriti all’interno del kit di iscrizione.

In particolare, nella stessa giornata di domenica 15 marzo, gli iscritti alla StraPapà potranno partecipare a un Open Day gratuito allo Stadio Renzo Barbera, che comprenderà la visita al Palermo Museum e la possibilità di scattare una foto ricordo a bordocampo. Per accedere all’iniziativa sarà necessario registrarsi e prenotare la visita attraverso il sito ufficiale del Palermo FC. I voucher includeranno inoltre un buono sconto per lo store ufficiale dello stadio e una promozione ticketing dedicata per la gara Palermo–Juve Stabia, con tariffe agevolate pensate per tutta la famiglia.

La partecipazione del Palermo FC alla StraPapà 2026 conferma la volontà del club di essere parte attiva della vita cittadina, sostenendo eventi che valorizzano lo sport come strumento di aggregazione e rafforzamento dei legami familiari. Una corsa simbolica, ma concreta, che unisce generazioni diverse nel segno del movimento, del benessere e dell’identità rosanero.